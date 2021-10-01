شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم العالمى لكبار السن.. اعرف الجهود المتخذة لدعمهم وضمان حياة كريمة لهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع حلول اليوم العالمي لكبار السن، تعمل الدولة المصرية، خلال السنوات الماضية على النظر لكافة حقوق الفئات الأولى بالرعاية والتي ظلت تعانى في أعوام مضت من التهميش في مطالبها، ومن بين هؤلاء يأتي كبار السن ويصل عددهم لحوالي 7 ملايين مسن بمصر فوق 60 عامًا، أى نحو 7% من السكان.

وعبرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، عن اعتزازها باليوم العالمي لكبار السن، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"نعتز باليوم العالمي لكبار السن، لنعبر عن تقديرنا للأجيال السابقة التي قدمت لنا الكثير من العطاء لإسهامهم في تنمية الوطن، ونؤكد على اهتمام الدولة المستمر بكبار السن وتوفير كافة متطلباتهم وسبل الدعم المختلفة".

واتساقا مع ما نص عليه الدستور، بأن تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا، واقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا وترفيهيا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة كما تلتزم بأن تراعي في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، عملت الحكومة على ترجمة ذلك في سلسلة من المجهودات والتشريعات .

وهو ما رصدته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإليكم تفاصيل الجهود المتخذة:

- منح معاش ضماني لكبار السن ممن لا يتقاضون معاشا تأمينيا وليس لهم دخل.

- تطوير شبكات الأمان الاجتماعي ببرنامج كرامة، بمنح معاش للمسنين بداية من عمر الـ65 أو لمن يعانون عجزا أو مرضا مزمنا

-إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن، وافتتاح أندية رعاية نهارية .

- إطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق الكبار بالتعاون مع المجتمع المدني.

- نشر آليات الثقافة الإلكترونية في مراكز المسنين لتمكينهم ثقافيا بتهيئة الثقافة الذاتية بأيسر الرسائل.

- إتاحة الهيئة العامة لتعليم الكبار الفرصة للمسنين لمواصلة التعليم في المراحل الإعدادية والثانوية وصولا للتعليم الجامعي.

- تسهيلات لكبار السن والمرضى فى الحصول على الخدمات وداخل مقار الجوازات على مستوى الجمهورية.

-كفل قانون التأمينات الرعاية الاجتماعية خدمات وتخفيضات بالمواصلات العامة والنوادى والسينما بحد أقصى 75%.

- توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى وكبار السن، وتخفيض نفقات الإقامة بدور العلاج.

- الانتهاء من مشروع قانون بحقوق المسنين، وإرساله للبرلمان لتوفير رعاية أوسع وإنشاء صندوق واستثمار كارت ذهبي للحصول على الحقوق.