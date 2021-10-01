شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع النقابات الطبية أبرز مستهدفات خطة هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 21/22 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) أهم المشروعات المستهدفة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والتابعة لوزارة الصحة، وفي مقدمتها إنشاء مستشفى أسنان بأرض حميات إمبابة بطاقة 52 سريرا، وانشاء مجمع النفايات الطبية والخطرة.

وفي هذا الصدد نستعرض اهم المشروعات المستهدفة:

1- إنشاء المجمع التعليمي .

2- تطوير معهد شلل الأطفال ( التأهيل الحركي ).

3- تطوير معهد الكلى .

4- استكمال منظومة الميكنة والربط والتحول الرقمي .

5- إنشاء مجمع النفايات الطبية والخطرة .

6- تطوير منظومة التخلص الآمن من الصرف الصحي بشبكة الغازات.

7- إنشاء مستشفى أسنان بأرض حميات إمبابة بطاقة 52 سريرا .

يشار إلي أن الهيئة تهدف إلي المساهمة الفعالة في توفير الرعاية الطبيــــــة للمواطنين طبقاً لسياسة الدولة الصحية بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة في كل فروع التخصص الطب، و اتاحة فرصة التدريب والتعليم الطبي كامله لجيل جديد من الأطباء والفنيين ليكون قادراً على سد احتياجات المواطنين في مجالات الخدمة الطبية، فضلا عن توفير الإمكانات اللازمة للدراسات العليا والبحوث الطبية للمساهمة بصوره فعالة في حل المشـــــاكل الصحية للجماهير مع مسايرة التطور العالمي في مجال البحوث الطبية.

كما تهدف لتطبيق أفضل وأحدث نظم الطب الوقائي ومكافحة التلوث والحفاظ على البيئة، والتعاون بين المستشفيات والمعاهد التخصصية وبين أجهزة وزارة الصحة وكليات الطب ومراكز البحث الأخرى في الدولة لتوفير التنسيق اللازم لتحقيق أغراض وأهداف الهيئة