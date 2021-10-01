"شعر وملابس داخلية".. العثور على أعمال شعوذة مدفونة في مقابر بكفر الشيخ - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

عثر شباب حملة تنظيف مقابر، في قرية أبو بدوي التابعة لمركز بيلا، اليوم الجمعة، على مجموعة من الأسحار المدفونة في مقابر الشيخ محمود بعزبة مختار وذلك أثناء عمل الحملة.

أكد محمد شعبان، عضو فريق حملة التنظيف بقرية أبوبدوي، لـ"الخليج 365"، أن الأسحار التي جرى العثور عليها عبارة عن 16 شعر نساء في كيس بلاستيك أسمر، ومعهم زجاج مهشم، ومسامير، و13ورقة طلاسم بأسماء العديد من النساء، وبعض من قطع الملابس الداخلية للنساء، مدون عليها طلاسم، وعبارات غير مفهومة.

وقال إن الفكرة جاءت من منطلق محاربة ظاهرة دفن الأسحار، والطلاسم في المقابر، والتي انتشرت مؤخرًا في أماكن متعددة خاصة في قرى الريف، وكذا من واقع المسئولية المجتمعية تجاه أبناء القرية، ووفق ذلك جرى الاستعانة بأحد المتخصصين في فحص تلك الأسحار للتعامل معها.