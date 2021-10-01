معرض الرياض الدولي للكتاب يعود تحت شعار «وجهة جديدة، فصل جديد»

01 أكتوبر , 2021

عاد معرض الرياض الدولي للكتاب لاستقبال زواره اليوم الجمعة بعدما تأجّل في العام الماضي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا عالمياً.

يقام المعرض هذا العام تحت شعار «وجهة جديدة، فصل جديد»، وتنظّمه لأوّل مرّة هيئة الأدب والنشر والترجمة التي تأسست حديثاً في المملكة.

يشارك في المعرض المقام في (واجهة الرياض) أكثر من 1000 دار نشر من نحو 30 دولة ويستمر حتى العاشر من أكتوبر/تشرين الأول.

وكان وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان قد دشن المعرض رسمياً مساء الخميس بحضور عدد من الضيوف منهم وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم وسفير العراق في الرياض عبد الستار هادي الجنابي.

وبالتزامن مع بدء الدورة الجديدة على أرض الرياض، يطلق المعرض نسخةً افتراضيّة عبر الإنترنت لتمكين القراء من التجوّل بين الأروقة وانتقاء وشراء الكتب عبر منظومة دعم لوجستي لتوصيل الكتب.

وتحلّ دولة العراق ضيف شرف المعرض إذ تشارك بوفدٍ كبير من المثقفين والشعراء والكتاب يرأسه وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم.

وقال ناظم في تصريحات صحفية عقب الافتتاح الرسمي "بعد الجائحة وبعد سنوات من الانقطاع، تحضر الثقافة العراقية في معرض الرياض الدولي للكتاب في أنشطة عديدة، أماسي شعرية، ندوات فكرية، استضافات، كلام عن رموز الثقافة العراقية".

يشمل البرنامج الثقافي للمعرض ثلاثة مسارات رئيسية هي مسار (حديث الكُتاب) الذي يشارك فيه عدد من المؤلفين للحديث عن تجاربهم في الكتابة من بينهم الروائي الأردني أيمن العتوم والروائي الكويتي سعود السنعوسي والمحاضر الأمريكي كريس جاردنر.

ويأتي المسار الثاني بعنوان (لقاءات ثقافية) بمشاركة أكثر من 100 مثقف وناقد ومن مختلف الجنسيات لمناقشة قضايا أدبية وثقافية ملحة عبر 36 ندوة ومحاضرة تقام على مدى أيام المعرض العشرة.

أما المسار الثالث فهو مخصّص لأمسيات التكريم والجوائز ويتضمّن حفل تكريم معهد العالم العربي بباريس للأمير خالد الفيصل مستشار العاهل السعودي وأمير منطقة مكة.

ويقدّم المعرض أربعة أمسيات فنية على مسرح جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن تبدأ بأمسية غنائية للفنان عبد الرحمن محمد ثم أمسية موسيقية للموسيقار المصري عمر خيرت وأمسية تجمع عازف العود العراقي نصير شمة بمواطنه المطرب سعدون جابر بينما تشمل الأمسية الرابعة أشهر الأغاني التي كتبها الأمير عبد الله الفيصل لعبد الحليم حافظ وأم كلثوم وغيرهما من المطربين العرب.

وتنظم هيئة الأدب والنشر والترجمة على هامش المعرض مؤتمراً للناشرين يومي الرابع والخامس من أكتوبر تشرين الأول يتناول واقع صناعة النشر في العالم العربي وسبل تعزيزها وتطويرها عبر 12 جلسة حوارية يشارك فيها 42 متحدثا من المملكة وخارجها.

كما ينعقد في السادس من أكتوبر تشرين الأول منتدى الجوائز العربية في دورته الثالثة والذي يهدف إلى التنسيق بين المؤسسات والهيئات المانحة للجوائز الأدبية في المنطقة وتعزيز التعاون بينها.