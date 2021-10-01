تقرير يكشف عن تعذيب المرضى النفسيين الصغار لعقود في مؤسسات ألمانيّة

30 سبتمبر , 2021

كشف تقرير بحثي شامل عن تعرّض الأطفال والمراهقين من ذوي الإعاقات الذهنيّة والأمراض النفسيّة للتعذيب وسوء المعاملة في دور رعاية هؤلاء المرضى، في غرب وشرق ألمانيا على مدار عقود.

وصوّر التقرير الجديد حجم الأحوال السيئة التي تعرّض لها مثل هؤلاء المرضى منذ عام .1949

وقال رئيس فريق البحث والمؤرخ الطبي هاينر فانجيراو المنحدر من مدينة دوسلدورف، اليوم الخميس إن البحث أسفر عن تعرض مثل هؤلاء المرضى لحالات عنف بدني وعزل وإذلال من كل نوع وتجاهل الخصوصية وطعام إجباري وحرمان من الطعام في المؤسسات التي شملها البحث.

وأشار فانجيراو إلى أن أوضاعا متأزمة سادت في المؤسسات ولفت إلى أن هذا لا يعفي تماماً أي أحد ارتكب ظلماً، وشدّد على ضرورة إجراء معالجة محلية وإقليمية لمثل هذه الوقائع.

وذكر فانجيراو أن نحو 116 ألف طفل ومراهق في ألمانيا الغربية السابقة وما يصل إلى 140 ألف طفل ومراهق في ألمانيا الشرقية السابقة، أودعوا لفترة من الوقت في الأقسام الداخلية في مؤسسات لمساعدة المعاقين والمرضى النفسيين في الفترة بين 1950 و1975 (في ألمانيا الغربية السابقة) وبين 1950 و1990 (في ألمانيا الشرقية السابقة).

وأوضح التقرير أن هذه المؤسسات سادت فيها ظروف مكانية سيئة وتجهيزات سيئة وعجز مزمن في التمويل، ما دفع هذه المؤسسات إلى الاعتماد بشكل مستمر على تهدئة المرضى الأطفال والمراهقين باستخدام العقاقير " كما انتشر على نطاق واسع إعطاء المرضى أدوية بجرعات كبيرة صاحبها أعراض جانبية غير مرغوبة"، كما نوه التقرير إلى شيوع تطبيق عقوبات للمرضى باستخدام الصدمات الكهربائية أو التقييد.

وتابع الباحثون أن هناك نتيجة أساسية في مشروعهم البحثي مفادها أنه ليس هناك فارق بين الوضع في ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية السابقتين من حيث تجارب المعاناة والظلم حتى سنوات حقبة سبعينيات القرن الماضي داخل المؤسسات التي شملها البحث.

يذكر أن العلماء قاموا ببحث أحوال المؤسسات في تلك الفترة المشار إليها، لصالح مؤسسة "الاعتراف والمساعدة" والتي أسستها الحكومة الاتحادية والولايات وكنائس لدعم المتضررين الذين كابدوا الظلم والمعاناة داخل هذه المؤسسات في الفترة بين 1949 و1975 في ألمانيا الغربية السابقة وفي الفترة بين 1949 و1990 في ألمانيا الشرقية السابقة.

وتم صرف 204 مليون يورو لدعم المتضررين من أصل 305 مليون يورو خصصتها مؤسسة "الاعتراف والمساعدة" لهذا الغرض.

ودعا فانجراو المؤسسات الحالية بالاستمرار في فحص تاريخها وحذر من أن يتحوّل التقرير إلى مجرد ذكرى وتاريخ وقال إنه طالما كان هناك شهود عيان على قيد الحياة، فيجب على المؤسسات أن تستمر في معالجة هذه الأحداث عبر عقد لقاءات وإجراء دراسات محلية وإقليمية.