برشلونة يعلن غياب بيدري عن مباراة أتلتيكو مدريد

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن نادي برشلونة، اليوم الجمعة، إصابة لاعبه الشاب، بيدري في الفخذ الأيسر.

وقال برشلونة في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“ إن بيدري يعاني من إصابة عضلية في الفخذ الأيسر.

وأوضح برشلونة أن الإصابة تبدو طفيفة، وسيتم تحديد جاهزية اللاعب بناء على درجة تعافيه من الآلام العضلية.

وسيغيب بيدري عن مباراة برشلونة مع أتلتيكو مدريد، غدا السبت، في قمة منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

قائمة برشلونة

وأعلن المدرب الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، قائمة الفريق لمواجهة أتلتيكو مدريد، على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

مارك آندري تير شتيغن، سرجينو دست، جيرارد بيكيه، رونالد أراوخو، سيرجيو بوسكيتس، ريكي بويغ، ممفيس ديباي، أنسو فاتي، ديمير، نيتو، فيليب كوتينيو، كليمونت لينغليت، لوك دي يونغ، جوردي ألبا، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونغ، أوسكار مينغويزا، صاموئيل أومتيتي، إيريك غارسيا، إيناكي بينيا، نيكو وجافي.

ويحتل أتلتيكو مدريد، مع إشبيلية، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة من 7 مباريات، في حين يملك برشلونة 12 نقطة من 6 مباريات.

وفي الموسم الماضي فاز أتلتيكو مدريد 1/0 في مباراة الذهاب سجله المهاجم البلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو، وتعادلا 0/0 في مباراة الإياب.