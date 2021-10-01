فستان نادية الجندي يثير الجدل.. والجمهور يعلق 'انتي ما بتكبري'!

بغداد - ياسين صفوان - شاركت الفنانة المصرية نادية الجندي، جمهورها عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” صور جديدة وهي ترتدي فستان قصير.

وأثارت صور الفنانة الجندي الجدل بين جمهورها ومتابعيها، بسبب ارتدائها فستان قصير أسود اللون، مكشوف الظهر.

فيما اعتمدت بوضع ماكياج متسوط كعادتها، وكانت تمسك حقيبة يد لونها أحمر

كما وأثارت الصورة التي نشرتها الفنانة الجندي رأي الجمهور بين معجب بالصور، وبين غاضب من إطلالتها وارتدائها فستان قصير مكشوف الظهر.

وإحدى المتابعات علقت على الصورة: "هو انتي مش بتكبري..عقدتينا".