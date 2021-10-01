فهد طالب يوجه رسالة مهمة للجمهور قبل لقاء لبنان

طمأن فهد طالب حارس القوة الجوية ومنتخبنا الوطني، الجماهير العراقية على واقع المنتخب الوطني في المباراتين المقبلتين أمام لبنان والإمارات، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.



وقال طالب في تصريحات تابعتها الخليج 365، "أعد الجمهور العراقي نيابة عن اللاعبين والكادر الفني، بتقديم أفضل المستويات في مواجهتي لبنان والإمارات، ولن نتنازل عن النقاط الـ6 من أجل تعويض الخسارة السابقة أمام إيران، وتجديد أمل المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة إلى مونديال قطر المقبل".

وطلب الحارس الذي ذاد عن المرمى العراقي في اللقائين السابقين أمام كوريا الجنوبية وإيران، من الجماهير بتقديم الدعم خلال المرحلة المقبلة، والكلام ذاته ينطبق على وسائل الإعلام المحلية، مشدّداً على أن الدعم المعنوي مهم للغاية، لكونه يحفّز اللاعبين في المباريات المصيرية، وتحديداً في التصفيات المونديالية.