لكي يذهبا الى الجنة.. ام تطلق النار على طفليها

بغداد - ياسين صفوان - اقدمت امرأة في مدينة فينكس الأمريكية،على اطلاق النار على طفليها مما أدى إلى مقتل ابنتها البالغة من العمر عامين، وإصابة ابنها البالغ من العمر 6 سنوات بجروح، "لأنها أرادتهما أن يذهبا إلى الجنة".

وقالت شرطة فينكس إن "إستر كاليخاس البالغة من العمر 24 عاما اتصلت بزوجها وأفراد أسرتها الآخرين لتقول إنها أطلقت النار على الأطفال، فقام هؤلاء بدورهم بالاتصال بالشرطة التي حضرت متأخرة مع الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم قد نقل الطفلين إلى المستشفى، إلا أن الفتاة توفيت في وقت لاحق".



وقد اعترفت كاليخاس بإطلاق النار على طفليها "لأنها أرادتهما أن يذهبا إلى الجنة"، وقالت للمحققين إنها "خططت لقتل نفسها بعد ذلك، لكنها لم تتمكن من إعادة تحميل البندقية".

