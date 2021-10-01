انت الان تتابع خبر المرشح الابرز لخلافة كومان يعلق على امكانية تدريب برشلونة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مارتينيز في تصريحات نقلتها مجلة ”Het LaatsteNieuws“ اليوم الجمعة: ”لا يوجد أي شيء على الإطلاق، لا توجد اتصالات، لكن في كرة القدم لا يعرف أحد ماذا سيحدث غدا“.

وأوضح مارتينيز أنه تربطه علاقة صداقة مع جوردي كرويف مدير الكرة في برشلونة، لكنهما لم يتناولا مسألة تدريب الفريق الكتالوني، وخلافة كومان.



وتابع مدرب بلجيكا: ”صداقتي مع جوردي تقوم على فصل الحياة الشخصية عن المهنية، لم أسأله في أي لحظة عن وضعي في برشلونة، كما أنني لا أعتقد أن له الحق في تعيين مدرب جديد“.

وأتم مارتينيز: ”أتمنى أن تكون بلجيكا أول دولة أوروبية تتأهل لكأس العالم 2022، هذا هو التحدي بعد نهائيات دوري الأمم الأوروبية“.

وتابع: ”أستيقظ كل يوم وأنا أرغب في أن أكون مدرب بلجيكا حتى آخر يوم في عقدي، لكن قد تطرأ الكثير من الظروف“.



وتولى مارتينيز تدريب بلجيكا في آب / أغسطس 2016، وخلال 64 مباراة حقق الفريق الفوز في 50 مباراة، وتعادل في 9 مقابل 5 خسائر.

وخسر برشلونة 0/3 أمام بنفيكا البرتغالي ليفشل الفريق الكتالوني في حصد أي نقطة بعد جولتين، حيث سقط بذات النتيجة في الجولة الأولى أمام بايرن ميونخ.

وفي آخر 5 مباريات في مختلف المسابقات فاز برشلونة مرة واحدة، وخسر مرتين وتعادل مرتين.