العراق: لا حظر للتجوال خلال الانتخابات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 أكتوبر 2021

كشف المتحدث باسم خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية اللواء سعد معن اليوم الجمعة أن الحكومة العراقية لن تفرض حظراً للتجوال خلال سير الإنتخابات العراقية البرلمانية في العاشر من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.



وقال معن في تصريح صحافي إنه لن "يكون هناك حظر للتجوال في يوم الإنتخابات ولن يكون هناك قطع في الشوارع وأن الحظر سيكون فقط للتنقل بين المحافظات العراقية ولدينا خطة أمنية كبيرة لتأمين الإنتخابات ".

وأضاف أن "القوات المسلحة العراقية ستتولى تأمين الإنتخابات والتعامل بحزم وهي جادة بذلك مع كل من يحاول التأثير على سير العملية الانتخابية".

وتابع أن "القوات ستعمل بأريحية تامة خلال سير الإنتخابات المقبلة وأن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي سيتمكن من قيادة العمليات الأمنية وتفقد المراكز الانتخابية كونه غير مرشح في الإنتخابات البرلمانية فضلاً عن وجود وفرة في القوات الأمنية لضبط العملية الانتخابية بسبب استقرار الوضع الأمني".

وأوضح المتحدث الأمني أن "القوات المسلحة ستحارب كل أشكال الشائعات التي قد تظهر من ضعاف النفوس وتربك العملية الإنتخابية والعبث بالمراكز الإنتخابية وندعو إلى عدم إقامة التجمعات البشرية والتجمهر في الشوارع وقرب المراكز الانتخابية ولدينا أطواق أمنية متعددة من الجيش والشرطة وقوات الطوارئ والاستخبارات للتعامل بحزم مع كل من يعكر سير الإنتخابات".