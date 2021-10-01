ألمانيا: 64% من السكان تلقوا التطعيم الكامل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 أكتوبر 2021

تلقى 64.4 % من السكان في ألمانيا (ما يعادل نحو 53.7 مليون نسمة) حتى الآن تطعيماً كاملاً من جرعتين ضد كورونا، بحسب بيانات وزارة الصحة الألمانية اليوم الجمعة.



ووفقاً للبيانات، تلقى 1ر68 %من السكان في ألمانيا جرعة أولى، على الأقل، من لقاح مضاد لكورونا (ما يعادل 6ر56 مليون نسمة).

وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض اليوم، تلقى 75.1 % من جميع البالغين فوق 17 عاماً في ألمانيا تطعيما كاملا ضد كورونا، بينما بلغت نسبتهم بين من تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما 34.6 %. وبلغت نسبة من تلقوا جرعة واحدة فقط من اللقاح بين البالغين 78.9 %، مقابل 41.9 % بين من تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما.

وتم حتى الآن إعطاء جرعة معززة لنحو 769 ألف شخص.ويتم تقديم الجرعات المعززة لكبار السن والمجموعات المعرضة للخطر الذين حصلوا على تطعيم كامل منذ 6 أشهر على الأقل.

وكتب وزير الصحة الألماني ينس شبان على "تويتر" اليوم: "هذه نسبة جيدة"، مؤكدا أن كل تطعيم جديد سيوفر المزيد من الحماية للجميع خلال الخريف والشتاء.