العراق: القبض على 25 من داعش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 أكتوبر 2021

أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم الجمعة بإلقاء القبض على 25 مقاتلاً في تنظيم داعش بمحافظة نينوى شمالي البلاد.



ووفقاً لموقع "شفق نيوز" العراقي، ذكرت الخلية في بيان اليوم، أن "عناصر جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى وبعد استحصال الموافقات القضائية المستندة على معلومات استخبارية وبعمليات نوعية دقيقة استمرت لعدة أيام تمكنت من ألقاء القبض على (25) عنصراً إرهابياً ينتمون لصفوف تنظيم داعش، ويعملون بصفة مقاتلين فيما يسمى دوواين مختلفة، ضمن ما يعرف بولايات نينوى ودجلة والجزيرة وصلاح الدين".

وأضاف البيان أنه "جرى تدوين اقوال المتهمين، بعدما اعترفوا بارتكابهم جرائم طالت المواطنين، فضلاً عن مواجهة القوات الأمنية واستهدافها بالعبوات الناسفة اثناء معارك التحرير"، مشيراً إلى أنه تمت احالتهم جميعاً الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم.