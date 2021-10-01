تركيا: الجولة القادمة من المحادثات مع اليونان في 6 أكتوبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 أكتوبر 2021

قالت وزارة الخارجية التركية اليوم الجمعة إن الجولة التالية من المحادثات الثنائية مع اليونان والتي تهدف إلى معالجة الخلافات في البحر المتوسط وقضايا أخرى ستُعقد في أنقرة في السادس من أكتوبر تشرين الأول فيما يسعى البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي لإصلاح العلاقات المتوترة.



وهناك خلافات بين اليونان وتركيا حول قضايا مثل السيادة في شرق المتوسط والمجال الجوي والطاقة وقبرص المنقسمة على أساس عرقي ووضع الجزر في بحر إيجه.

وفي يناير (كانون الثاني) اتفقا على استئناف المحادثات بعد توقف دام خمس سنوات في أعقاب شهور من التوتر.

ومنذ ذلك الحين، عقدت أنقرة وأثينا جولتين من المحادثات وجرت الجولة السابقة في أثينا في مارس (آذار).

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن "الجولة 63 من المحادثات التشاورية ستنعقد في أنقرة في السادس من أكتوبر(تشرين الأول) 2021".