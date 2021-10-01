ألمانيا: التحقيق مع تركي جمع معلومات لصالح أنقرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 أكتوبر 2021

يحقق الادعاء العام الاتحادي الألماني ضد تركي تم القبض عليه قبل أسبوعين في أحد الفنادق بمدينة دوسلدورف الألمانية.



وقال الادعاء الاتحادي، اليوم الجمعة، إن هناك "أدلة فعلية كافية" على أن الرجل جمع معلومات لصالح الاستخبارات التركية عن أنصار ما يعرف باسم "حركة جولن" في كولونيا والمنطقة المحيطة بها.

ويتهم الادعاء العام الرجل (40عاماً) بممارسة أنشطة استخباراتية وحيازة مئتي طلقة من ذخائر حية.

وتم القبض على الرجل في 17 سبتمبر (أيلول)خلال عملية أمنية واسعة النطاق، وهو يقبع في السجن الاحتياطي الآن.

وكان مكتب المدعي العام في دوسلدورف يحقق في القضية بتهمة الاشتباه في التآمر لتنفيذ جريمة.

ووفقاً لبيانات المدعي العام، اكتشفت قوات الأمن وثائق من شأنها أن تشير إلى وجود خطر على بعض الأشخاص.

وتم الاتصال بالمهددين بالمخاطر وتحذيرهم من قبل الشرطة.

ولم يدل مكتب المدعي العام الاتحادي بأي بيانات حول ما إذا كان هناك خطط هجوم محتملة.

ويحمل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حركة غولن المسؤولية عن محاولة انقلاب عام 2016، ونفى رجل الدين الإسلامي فتح الله غولن، الذي سميت الحركة باسمه، ذلك بشدة.