قوات الاحتلال تعتقل 9 فلسطينيين في الضفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 أكتوبر 2021

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، 9 فلسطينين من مناطق متفرقة من الضفة.



وذكرت وكالة وفا الفلسطينية للأنباء، أنه "تم اعتقال المواطنين أحمد فرج نصار في ضاحية الرامة بمدينة الخليل، وأحمد خضر الحروب من قرية دير سامت جنوباً، عقب اقتحام منزليهما والعبث بمحتوياتهما".

وفي جنين، اعتقلت القوات 5 شبان من بلدة قباطية جنوبا وهم: موسى عبد اللطيف أبو الرب، ومهند حسن عمر أبو الرب، ومحمد خالد نجيب ابو الرب، وحسن ربيع لوباني، وخليل يوسف أبو الرب، وجميعهم في العشرينات من العمر، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وفي القدس، اعتقلت القوات الإسرائيلية الطفل صهيب أبو ناب (13 عاماً)، خلال توجهه لأداء الصلاة بالمسجد الأقصى، عقب الاعتداء عليه بالضرب والدفع، ما أدى الى إصابته برضوض وخدوش، كما اعتقلت الشاب أنس عبد الفتاح من مدينة نابلس، على أحد بوابات الأقصى أثناء محاولته الدخول لأداء الصلاة.