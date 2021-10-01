إجراءات أمنية مشددة في بغداد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 أكتوبر 2021

أفاد شهود عيان أن السلطات العراقية اتخذت اليوم الجمعة، إجراءات أمنية مشددة وسط بغداد على خلفية دعوات لإحياء الذكرى السنوية للمظاهرات الاحتجاحية التي انطلقت في بغداد في الأول من أكتوبر(تشرين أول) 2019.



وذكر شهود العيان أن السلطات العراقية شرعت في وقت مبكر في إغلاق جميع الشوارع والساحات المؤدية إلى ساحة التحرير وسط بغداد لمنع وصول المتظاهرين إليها ونشر أعداد كبيرة من القوات المسلحة والأمنية.

وبحسب شهود العيان، فإن المظاهرات ستنطلق من ساحة الفردوس إلى ساحة التحرير ومن ثم تنظيم وقفة احتجاجية تحت نصب الحرية بساحة التحرير، في ذكرى ضحايا المظاهرات الإحتجاحية التي شهدتها ساحة التحرير.

وبحسب أرقام من مفوضية حقوق الإنسان العراقية فإن أكثر من 600 متظاهر قتلوا وأصيب أكثر من 25 ألف آخرين بعد أن استخدمت السلطات العراقية القوة المفرطة والرصاص الحي ضد المتظاهرين الذين اكتظت بهم ساحة التحرير ببغداد ومساحات الاعتصام في محافظات البصرة والناصرية وكربلاء والنجف وميسان والديوانية والحلة وواسط وعدد من المدن العراقية ذات الغالبية الشيعية للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية وحل أزمة البطالة وإعادة النظر بالعملية السياسية.