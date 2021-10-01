السودان يشترط تغيير منهجية التفاوض حول ملء وتشغيل سد النهضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 أكتوبر 2021

اشترط السودان تغيير منهجية التفاوض حول عملية ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، حيث أرسل ذلك في رده على الإتحاد الأفريقي قبيل استئناف المفاوضات المتوقفة حاليا بين مصر والسودان وإثيوبيا.



وأبلغ كبير المفاوضين في فريق التفاوض السوداني، مصطفى حسين موقع "سودان تربيون" أن "الخرطوم أرسل ردًا إلى الاتحاد الأفريقي وثيقة النفاط المتفق والمختلف حولها في مسودة سد النهضة قبل اسئتنافها".

وقال: "إذا استمرت منهجية التفاوض السابقة لن لاتفاق، لأننا سندور في حلقة مفرغة، يجب أن تتضمن المنهجية الجديدة كيفية الوصول إلى اتفاق".

ويقترح السودان أن تتضمن منهجية التفاوض وجود جهات مؤثرة تُقرب وجهات النظر وتعطي مقترحات لحل الخلافات بغرض التوافق بين الدول الثلاث.

وطالب مجلس الأمن الدولي في 15 سبتمبر(أيلول) الجاري، السودان ومصر وإثيوبيا بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، مع الاستعانة بمراقبين ومساعدين لعملية التفاوض التي دعا الاتحاد الأفريقي لقيادتها بطريقة بناءة وتعاونية.