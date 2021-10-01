تركيا تنتقد اتفاقاً دفاعياً بين فرنسا واليونان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 أكتوبر 2021

ذكرت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، أن اتفاقاً دفاعياً لتوسيع الشراكة العسكرية بين اليونان وفرنسا، تم إبرامه هذا الأسبوع يضر بحلف شمال الأطلسي (الناتو).



وبحسب بيان لوزارة الخارجية التركية، فإن الاتفاق، الذي وقعه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الثلاثاء الماضي، في باريس، يأتي في إطار "جهود غير مجدية" من قبل أثينا لتحقيق "مزاعمها القصوى المتعلقة بالمنطقة البحرية والمجال الجوي".

وذكر ماكرون أن الاتفاق ستكون لها نتائج جيوسياسية كبيرة، لاسيما في شرق البحر المتوسط، حيث أن هناك خلافات بين تركيا واليونان بشأن موارد الطاقة.

وقالت أنقرة: "أنه أمل بعيد المنال أن تعتقد اليونان أن بإمكانها أن تجعل تركيا تقبل ادعاءاتها من خلال تشكيل تحالفات عسكرية ضد تركيا، بطريقة تضر بحلف الناتو".