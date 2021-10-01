مجلس الأمن يمدد مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 أكتوبر 2021

أقر مجلس الأمن الدولي أمس الخميس تمديداً جديداً لولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا حتى يناير (كانون الثاني) المقبل لعدم امكانية الاتفاق حول اجراء تغييرات محتملة تبحث منذ أسابيع.



واتخذ القرار في الدقائق الأخيرة حيث تنتهي الولاية الحالية اليوم بعد مد أسبوعين أُقر الشهر الجاري لمنح مزيد من الوقت للمفاوضات.

ورغم هذه الأيام الـ15 الإضافية، لم تتوصل الدول الأعضاء لاتفاق بسبب الخلافات بين روسيا التي تحظى بحق الاعتراض (الفيتو) ودول أخرى بقيادة بريطانيا المسئول الرئيسي عن الملف الليبي في المجلس.

وتشدد الأمم المتحدة منذ اشهر على أهمية مغادرة جميع المقاتلين الأجانب من طرفي النزاع الأراضي الليبية.