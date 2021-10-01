مالي تتسلم مروحيات قتالية روسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 أكتوبر 2021

تسلمت السلطات الانتقالية في مالي منتصف ليلة الخميس الجمعة على مدرج مطار باماكو 4 مروحيات قتالية روسية الصنع وذخيرة ضمن صفقة عسكرية بين موسكو وباماكو.



وأفادت مصادر محلية مالية أن مالي اقتنت هذه المروحيات عبر وزارة الدفاع المالية مع كمية من الذخائر قدمتها روسيا لمالي.

وتسلم المروحيات وزير الدفاع، ساديو كامارا.

ونقلت المصادر عن الوزير المالي إشادته بـ "التعاون العسكري المثمر" بين البلدين.

وتتزامن هذه الصفقة مع انتقادات حادة وجهها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لتصريحات رئيس الوزراء المالي، اتهم فيها فرنسا بالتخلي عن مالي في منتصف الطريق.

وقال ماكرون إن تصريحات رئيس الحكومة المالية "مخزية" وتنم عن سوء نية حول الانسحاب الفرنسي من مالي.

وكانت حكومة المملكة المتحدة قد حثت في وقت سابق مالي على إعادة النظر في مشاركتها مع مجموعة مرتزقة روسية، محذرة من أن أي اتفاق يخاطر بتقويض الاستقرار في غرب إفريقيا.

وقالت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم، أن الانتقادات بشأن المحادثات بين المجلس العسكري الحاكم في مالي، ثالث أكبر منتج للذهب في أفريقيا، ومجموعة "فاجنر" الروسية شبه العسكرية، تضيف إلى الضغط من قبل قادة "المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا"(إيكواس) للحيلولة دون إبرام اتفاق.