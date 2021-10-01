مفوض فرنسي يصل خلال الساعات المقبلة إلى بيروت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 أكتوبر 2021

كشفت صحيفة لبنانية، صباح اليوم الجمعة، عن زيارة مرتقبة للمفوض الفرنسي المعني بمتابعة مقررات مؤتمر "سيدر1"، السفير بيار دوكان، إلى بيروت للقاء المسؤولين اللبنانيين بعد نجاح تشكيل الحكومة الجديدة.



وذكرت موقع "النشرة"، نقلاً عن صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، أن "المفوض المتابع لمقررات مؤتمر "سيدر 1" السفير ​بيار دوكان​ سيصل خلال الساعات المقبلة إلى بيروت في مهمة استكشافية يلتقي خلالها عدداً كبيراً من المسؤولين في ​وزارة المال​ و​مصرف لبنان​ وآخرين لمناقشة التطورات المتصلة بالإجراءات الإصلاحية المقررة ولمواكبة نتائج لقاء الإليزيه بين ماكرون وميقاتي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ليس لدى دوكان أي موعد بعد للقاء مع رئيس الجمهورية ميشال عون أو أي من المسؤولين ​اللبنانيين​ الكبار، وإن زيارته تمت برمجتها على هذا الأساس وذلك بغية استكمال البحث مع المعنيين بالخطط المالية والإصلاحات المنتظرة في كثير من التفاصيل التي كان قد بدأ البحث فيها خلال آخر زيارة له إلى بيروت.

ويذكر أن ميقاتي شكل الحكومة الجديدة، في وقت سابق هذا الشهر، بعد عام من الجمود السياسي الذي أدى إلى تفاقم الانهيار الاقتصادي في البلاد.