مسؤول ليبي:من حق الديبة الترشح في الانتخابات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 أكتوبر 2021

كشف رئيس الهيئة الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح إنه يحق لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة الترشح في لانتخابات.



وأوضح السايح عبر مداخلة بمنصة كلوب هاوس وبحسب ما ذكره موقع "218" الليبي، إن القانون رقم 1 الصادر عن مجلس النواب الخاص بانتخاب الرئيس لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى ماحدث من اتفاق في جنيف.

ويأتي تصريح السايح في ظل الجدل المثار بالمشهد السياسي الليبي عن طبيعة المترشحين وأحقية كل من يتقدم لذلك خاصة من أعضاء الحكومة الحالية كونهم تعهدوا بعدم تقلد أي منصب بعد انتهاء مهامهم في المدة المقررة حسب اتفاق جنيف ومن ذلك توقيع الدبيبة وتعهده بعدم الترشح.