الحكومة المغربية تعلن تخفيف قيود كورونا جزئياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 أكتوبر 2021

أعلنت الحكومة المغربية تخفيف الإجراءات الخاصة بالحد من تفشي فيروس كورونا جزئياً ابتداءاً من غد الجمعة "أخذاً بعين الاعتبار التحسن التدريجي" في الإصابات بكورونا والتقدم في عملية التطعيم.



وقال بيان للحكومة إنها قررت حظر التنقل الليلي ابتداء من الساعة 11 ليلا حتى الخامسة صباحا بدل التاسعة ليلا. كما شملت الإجراءات "السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم شريطة تقديم شهادة جواز التلقيح أو الرخصة الإدارية للتنقل المسلمة من طرف السلطات".

وكان المغرب قد سجل اليوم 1098 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 1082 أمس، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 933071. كما سجل 19 ‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬وفاة جديدة.