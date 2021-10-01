تيسيرات للأم.. قرار من "المركزي" بشأن حسابات الأطفال القصر في البنوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أصدر البنك المركزي قرارات تيسيرية، بالسماح للوصي بإجراء بعض المعاملات المالية على حسابات أبنائهم القصر بموجب أصل قرار الوصاية ذات الصلة بالولاية بعد رصد المعوقات والتحديات التي تواجه المواطنين وخاصة السيدات بسبب المبالغة في بعض الطلبات.

وقال البنك المركزي في كتاب دوري بشأن الحسابات ذات الصلة بالولاية على المال منشور علي موقعه الإلكتروني، أمس الخميس، إنه في ضوء اهتمام البنك المركزي المصري بالشمول المالي وحماية حقوق العملاء، والعمل علي تهيئة الظروف التي تيسر علي المواطنين وخاصة السيدات فيما يتعلق بمسائل الولاية علي المال فقد تبين وجود بعض العقبات المتعلقة بإجراء المعاملات المالية علي حساب القصر نتيجة المبالغة في بعض الطلبات التي ليس لها سند مصرفي أو قانوني.

وأوضح أن من هذه العقبات التي تواجه الوصي علي حسابات أبنائه القصر مثل صعوبة استخراج كشوف حسابات أبنائهم القصر، وفتح حسابات بأسمائهم، فضلا عن صعوبة صرف العوائد الشهرية للمدخرات وكا المعاش المستحق.

وأضاف أنه بدراسة الأمر وبالتنسيق مع الأطراف المعنية فقد تقرر السماح للوصي بموجب أصل قرار الوصاية بالقيام بالمعاملات الآتية:

1-صرف عوائد شهرية أو المعاش دون طلب قرار صرف من النيابة أو المحكمة المختصة في كل مرة طالما أن القرار مدرج به التصريح بالصرف بصفة دورية.

2-فتح حسابات بأسماء القصر لدي أي من البنوك التي يختارها الوصي، مع التأكيد أن الصرف يتم بناء علي قرار من النيابة.

3-الحصول علي كشوف حسابات القصر دون الحاجة إلى طلب تصريح من النيابة كل مرة.