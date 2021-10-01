إزالة 13 حالة لتعديات على أملاك الدولة في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

شنت الوحدات المحلية بدمياط، بالتنسيق مع قوات الشرطة، حملة موسعة جاءت ضمن الموجة الـ١٨، لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والتي بدأت بالمرحلة الأولى في ١٣ من الشهر الجارى وتستمر حتى الثالث من أكتوبر المقبل.

وقالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، في تصريح صحفي، إن المحافظة حققت جهودا ملموسة في هذا الملف، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، لفرض هيبة الدولة.

وأشارت المحافظ إلى أن الأجهزة المختصة تمكنت من إزالة ١٣ حالة تعد على أملاك الدولة، تابعة لولاية الموارد المائية والري، بمركز فارسكور بمساحة ٣٢٣ مترا.

وبلغ إجمالي عدد الحالات التي جرى إزالتها منذ انطلاق المرحلة الأولى من الموجة، ١٨٠ حالة.