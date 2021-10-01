صور.. ختام المعسكر القومي لطلائع قرى حياة كريمة في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية اليوم الجمعة، فعاليات المعسكر القومي لطلائع القرى التي تستهدف مبادرة حياة كريمة، المقام بالمدينة الشبابية بأبي قير في الفترة من 27 سبتمبر حتى 1 أكتوبر الجاري.

قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن المعسكر القومي للطلائع شهد مشاركة 420 فردا من محافظات الجمهورية التي يوجد بها مبادرة حياة كريمة.

وأضافت في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أن الأنشطة التي جرى تنفيذها بالمعسكر تضمنت التوعية بأهداف التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، وموضوعات عن العدالة والاندماج الاجتماعي ،المشاركة و المعرفة والابتكار والبحث العلمى وبناء قدرات الطلائع الإبداعية، والتحفيز على الابتكار ونشر ثقافة ودعم البحث العلمي، وتعزيز الروابط بين التعليم والبحث العلمى والتنمية.

وأشارت إلى أن الندوات التعليمية تطرقت إلى موضوعات عن أهمية عمل نظام بيئي متكامل ومستدام وحوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع والسلام والأمن المصري، وكذلك تعزيز الريادة المصرية، فضلا عن إقامة ورش عمل وأنشطة فنية وترفيهية وزيارات لعدد من الأماكن السياحية بالإسكندرية.