فحص 1000 حالة في قافلة طبية مجانية بدمياط.. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، توقيع الكشف الطبي بالمجان على ١٠٤٢ شخصا ضمن فعاليات القافلة الطبية الشاملة التي أقيمت بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان في قرية النواصرية التابعة لمركز كفر سعد، على مدار يومين.

أكدت المحافظ، في تصريح صحفي، أن الفعالية جاءت استكمالا لسلسلة القوافل التي تُنفذ داخل مراكز ومدن المحافظة بهدف تقديم أفضل الخدمات الصحية لأبنائها، ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأشارت إلى أن القافلة شملت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية وإجراء الأشعة والتحاليل وصرف الأدوية بالمجان وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل ١٩ حالة إلى المستشفيات للعلاج على نفقة الدولة، وتقديم الاستشارات لنحو ٦٧٤ حالة، واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لنحو ٥ حالات.