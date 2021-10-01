صور.. حملة لإزالة التعديات على أراضي أملاك دولة في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز البداري بمحافظة أسيوط، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والري ومخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية.

وترأس محمد حسن رئيس مركز ومدينة البدارى، أعمال تنفيذ حملة إزالة التعديات بقرى مركز البدارى بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية وبمشاركة قوات الأمن لتأمين الحملات.

وقال رئيس مركز ومدينة البدارى، إن حملات اليوم تمكنت من تنفيذ إزالة 51 حالة تعدي على أراضي زراعية بقرى مركز البدارى على مساحة تصل إلى 4212 متر مربع مبانى، و6 قيراط و14 سهم أرض زراعية ليصل إجمالي ما جرى إزالته منذ بداية تنفيذ المرحلة الأولى للموجة الـ 18 للإزالات حتى الآن 472 حالة إزالة بإجمالي مساحة 31883 متر مربع مباني و528 فدان و7 قيراط و14 سهم أرض زراعية لافتاً إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية وتسليم الأراضي بعد تنفيذ الإزالات لجهات الولاية.