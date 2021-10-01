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استطلاع رأي في بريطانيا حول نتائج الخروج من الاتحاد الأوروبي.. أرقام صادمة

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 أكتوبر 2021 01:24 مساءً - منذ 3 ساعات

بريطانيا

أظهر استطلاع للرأي أجرته YouGov أنه فقط 4% من البريطانيين يعتقدون أن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد سارت “بشكل جيد للغاية” منذ نهاية الفترة الانتقالية.

وبحسب الاستطلاع الذي شارك فيه 6546 شخصا، والذي تمحور حول ما إذا كان أداء بريطانيا “جيدا أو سيئا” منذ 31 ديسمبر من العام الماضي، فقد قال 14% من المستجيبين أن الأمور سارت “بشكل جيد إلى حد ما”، وقال 21% إن آثار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم تكن إيجابية أو سلبية.

من ناحية أخرى، اعتقد 21% ممن شملهم الاستطلاع أن فترة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد سارت “بشكل سيء إلى حد ما”، بينما رأى 32% أنها كانت “سيئة للغاية”، بحسب “الإندبندنت”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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