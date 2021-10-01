شكرا لقرائتكم خبر عن حريق بمستشفى مخصص لمصابين كورونا يقتل 9 برومانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون إن حريقا شب اليوم الجمعة في وحدة الرعاية المركزة بمستشفى خاص بمرضى كوفيد-19 في رومانيا مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص، في ثالث حريق من نوعه يتسبب في سقوط ضحايا خلال أقل من عام.

ونجح رجال الإطفاء في إخماد الحريق بالمستشفى الواقع في مدينة كونستانتسا في شرق البلاد في حوالي الساعة 0755 بتوقيت جرينتش، واستعانوا بفرق إضافية من مناطق قريبة.

وأظهر مقطع مصور المرضى وهم يقفزون من النوافذ في الطوابق السفلية بالمستشفى، في حين حمل رجال الإطفاء الناس إلى خارج المبنى.

وقال وزير الصحة المؤقت شيكي أتيلا إن 113 مريضا كانوا يعالجون في المستشفى وقت نشوب الحريق، منهم عشرة في وحدة الرعاية المركزة.

وقامت فرق الطوارئ بإنشاء وحدة علاج متنقلة بالقرب من المستشفى، وتم حتى الآن إنقاذ 50 مريضا ونقلهم إلى مستشفيات أخرى.

وحتى أمس الخميس كان أكثر من 12100 مصاب بكوفيد-19 يعالجون في مستشفيات رومانيا منهم 315 طفلا. ويشمل هذا العدد 1364 مصابا في وحدات الرعاية المركزة.