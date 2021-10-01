انت الان تتابع خبر بالفيديو خطاب المرجعية الدينية العليا: رسائل واضحة للناخب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - المرجعية الدينية العليا تحث الناخبين على الاقتراع ومراقبون يؤكدون : خطاب المرجعية وضع خريطة طريقٍ واضحة امام الناخب

سبقت الانتخابات بأيام قلائل في بيانٍ صريح وواضح جدا ..المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف تحث الناخبين للذهاب الى صناديق الاقتراع في خطاب تحفيزي يشجع على المشاركة بعد ما استشعرت وبقراءة متابعين خطر العزوف و الانزواء الشعبي الذي قد يعيد الوجوه القديمة إلى سدة الحكم



ومابين الأسطر يرى مراقبون إن المرجعية رمت الكرة في ملعب الناخب موجهة رسائل عدة أولها تجريد الأصنام من العباد، بمعنى إن إعادة انتخاب الفاسدين يؤدي إلى الانسداد السياسي الذي سيتيح للاجندات الإقليمية والخارجية التدخل بالشأن العراقي فضلا عن رسالة أخرى شددت على أهمية التمحيص الدقيق بالمرشح قبيل التصويت له

وبعد خطاب صريح جدا.. الصورة أمام الناخب اتضحت تماما والخيار له في اختيار الأصلح من بين آلاف المرشحين وفقا لقاعدة المجرب السيء لا يجرب