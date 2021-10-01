منظّمة الصحّة العالميّة تدرج أدوية للتعامل مع النيكوتين إلى قائمة الأدويّة الأساسيّة

01 أكتوبر , 2021

أدرجت منظّمة الصحّة العالميّة عقارين صمّما للتعامل مع إدمان النيكوتين إلى قائمتها النموذجيّة للأدوية الأساسيّة.

وجاء في بيان للمنظّمة صدر اليوم الجمعة، إن البوبروبيون والفارينيكلين، وهما عقاران طبّيان لا يعتمدان على النيكوتين، ينضمّان إلى العلاج ببدائل النيكوتين في القائمة النموذجيّة، ممّا يوفّر خياراتٍ علاجيّة بديلة للأشخاص الذين يرغبون في الإقلاع عن التدخين.

ويهدف إدراجهما في القائمة دعم السباق للوصول إلى هدف حملة المنظّمة "الالتزام بالإقلاع عن التدخين" التي قد تشهد توقف 100 مليون شخص في جميع أنحاء العالم عن التدخين خلال العام المقبل.

ويجري تحديث قائمة الأدوية الأساسية كل عامين. وهي تضمّ حالياً 479 دواءً للبالغين و 350 دواءً للأطفال.

وتحتوي القائمة على الأدوية التي، وفقًا للتقييمات الطبية، ضرورية للرعاية الأساسيّة للسكّان. وتعمل القائمة كدليل إسترشادي للسلطات الصحيّة التي تعتمد أو تشتري الأدوية.