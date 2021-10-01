ريال مدريد يدرس ضم زميل كريستيانو رونالدو

رغم ذلك، كشفت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، نقلا عن تقارير إسبانية، أن النادي الملكي يخطط للتعاقد مع أحد المهاجم المخضرمين في ملاعب أوروبا.

ووقع اختيار النادي على الأوروجوياني إيدنسون كافاني، مهاجم مانشستر يونايتد، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



ويرغب الريال في استغلال انتهاء عقد كافاني مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم، لمحاولة ضمه بمبلغ زهيد في منتصف الموسم.

وبدأ صاحب الـ34 عاما في الظهور مؤخرا مع الشياطين الحمر بعد تعافيه من الإصابة، حيث شارك كبديل في آخر مباراتين بجوار البرتغالي كريستيانو رونالدو.

