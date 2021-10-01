بعد أيام من إخلاء سبيله.. حبس الشيخ محمود شعبان 15 يوما لاتهامه في قضية جديدة

الشارقة - اميمة ياسر - قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس الداعية محمود شعبان، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقضية جديدة، وذلك بعد نحو 4 أيام من قرار إخلاء سبيله على ذمة القضية 771 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

يشار إلى أن المحامي خالد المصري أعلن الإثنين الماضي عن إخلاء النيابة سبيل محمود شعبان أستاذ البلاغة والنقد بجامعة الأزهر، على ذمة القضية المتهم فيها بالتحريض على العنف والانضمام لجماعة إرهابية.

ونقل موقع القاهرة 24 تصريحات المصري، أنه خلال تنفيذ إجراء إخلاء سبيل الشيخ محمود شعبان، وجد عليه قضية أخرى منذ 2020، وتم ترحيله إلى سجن طرة من جديد على ذمتها.

وقال المصري، إن جهات التحقيق في وقت سابق أخلت سبيل الشيخ محمود شعبان، وذلك بعد الاتهام بالانضمام إلى جماعة مخالفة للقانون والدستور المصري، وكذلك التحريض على العنف.

من هو الشيخ محمود شعبان؟

ويعد الشيخ محمود شعبان من أكثر من أثاروا الجدل خلال فترة تولي حكم محمد مرسي رئاسة الجمهورية، والذي ظهر خلالها في عددًا من البرامج واكتسب شهرة كبيرة.

ويحسب الشيخ محمد شعبان على التيار الإسلامي وكان من أنصار الإخوان، وأشهر جملة له هي "هاتولي راجل".

وقبض على الشيخ محمود شعبان عدة مرات عقب ثورة 30 يونيو، وإتهامه بالتحريض على أعمال العنف والأضرار بالسلم والحريات، وكذلك لتعطيله على أحكام الدستور والقانون، ومنع ومؤسسات الدولة والانضمام لجماعة مخالفة للقانون.

وكانت النيابة أصدرت قرارا بحبس شعبان على ذمة القضية رقم 771 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وخلال عامين عُرض المتهم على محكمة الجنايات المنعقدة في غرفة مشورة لنظر تجديد حبسه.

وأسندت النيابة لشعبان تهم التحريض على أعمال العنف، والانضمام إلى جماعة أنشأت على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلم الاجتماعي.