محافظ أسوان يكلف مسئولي المحليات بمتابعة تطبيق "المواعيد الشتوية"

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات المرور اليومي، للتأكد من التزام أصحاب المحلات والمقاهي بتطبيق المواعيد الشتوية المقررة، والتي يجرى تطبيقها اعتبارا من اليوم الجمعة.

شدد اللواء أشرف عطية على ضرورة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، واستمرار أعمال الرش والتطهير داخل المدارس والكليات والمدن الجامعية، وبمختلف الدواوين والمنشآت الحكومية والشركات والبنوك مع الالتزام بمنع التجمعات وإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وخاصة في وسائل المواصلات العامة.

بالإضافة إلى تكثيف الجهود للارتقاء بمستوى النظافة العامة وإزالة تراكمات القمامة والأتربة، مع رفع كفاءة الإنارة بمختلف الميادين والشوارع وخاصة في محيط المدارس من أجل الانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال العام الدراسي الجديد (2021 / 2022) على الوجه الأكمل.