انت الان تتابع خبر رغم انخفاضها.. اسعار النفط فوق 78 دولارا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، على أمل أن تحالف موردي أوبك + قد يكثف زيادة مخططة في الإنتاج لتخفيف مخاوف الإمدادات ، مع ارتفاع أسعار الغاز الذي يحفز منتجي الطاقة على التحول من الغاز إلى النفط.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتًا ، أو ما يعادل 0.2٪ ، إلى 78.19 دولارًا للبرميل، لكنها ما زالت تتجه نحو ارتفاع طفيف على مدار الأسبوع ، مسجلةً للأسبوع الرابع على التوالي من المكاسب.
وانفخضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) 15 سنتًا إلى 74.88 دولارًا للبرميل ، على الرغم من أن العقد ظل في طريقه لتسجيل الأسبوع السادس على التوالي من الارتفاعات.
وتتجه الأنظار الآن إلى اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا ، المعروفين معًا باسم أوبك + ، يوم الاثنين ، حيث سيناقش المنتجون ما إذا كانوا سيتجاوزون اتفاقهم الحالي لتعزيز الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل لكل برميل. اليوم (برميل في اليوم) في نوفمبر وديسمبر.
وقالت أربعة مصادر في أوبك + إن إضافة المزيد من النفط ينظر إليه على أنه سيناريو ، دون إعطاء تفاصيل عن الكميات أو التواريخ ، على خلفية تحوم النفط بالقرب من أعلى مستوى في ثلاث سنوات والضغط من المستهلكين لمزيد من الإمدادات.
مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي على مستوى العالم ، تحول منتجو الطاقة إلى زيت الوقود أو الديزل بدلاً من الغاز ، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط. بدأت المولدات في باكستان وبنغلاديش والشرق الأوسط بالفعل في تحويل الوقود.
وانفخضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) 15 سنتًا إلى 74.88 دولارًا للبرميل ، على الرغم من أن العقد ظل في طريقه لتسجيل الأسبوع السادس على التوالي من الارتفاعات.
وتتجه الأنظار الآن إلى اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا ، المعروفين معًا باسم أوبك + ، يوم الاثنين ، حيث سيناقش المنتجون ما إذا كانوا سيتجاوزون اتفاقهم الحالي لتعزيز الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل لكل برميل. اليوم (برميل في اليوم) في نوفمبر وديسمبر.
وقالت أربعة مصادر في أوبك + إن إضافة المزيد من النفط ينظر إليه على أنه سيناريو ، دون إعطاء تفاصيل عن الكميات أو التواريخ ، على خلفية تحوم النفط بالقرب من أعلى مستوى في ثلاث سنوات والضغط من المستهلكين لمزيد من الإمدادات.
مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي على مستوى العالم ، تحول منتجو الطاقة إلى زيت الوقود أو الديزل بدلاً من الغاز ، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط. بدأت المولدات في باكستان وبنغلاديش والشرق الأوسط بالفعل في تحويل الوقود.