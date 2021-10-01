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مسلسل 'الهيبة' يودع احد ابرز ممثليه

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بغداد - ياسين صفوان - نشر مخرج مسلسل "الهيبة"، سامر البرقاوي، صورة على منصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام" شكر فيها جهود أبرز ممثلي المسلسل، متمنيا لها دوام العمر والصحة.
وظهر في الصورة المنشورة من قبل المخرج، فريق عمل مسلسل "الهيبة" خلال حفلة وداع أبرز ممثليه، السورية منى واصف، وهي تتوسط الفريق والممثلين الآخرين بينهم بطل العمل تيم حسن، وذلك مع انتهاء تصوير مشاهدها في الجزء الخامس والأخير من العمل والمقرر بدء عرضه قريباً.

وأرفق البرقاوي الصورة بتعليق قال فيه: "أسرة "الهيبة - جبل" بجزئه الأخير تودّع أم جبل في يوم تصويرها الأخير في العمل، يطوّلنا عمرك ست منى".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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