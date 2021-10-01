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6 لاعبين مصريين في التشكيل المثالي لبطولة الأمم الإفريقية عبر التاريخ

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-10-01 | 08:22

6 لاعبين مصريين في التشكيل المثالي لبطولة الأمم الإفريقية عبر التاريخ

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الإفريقية عبر التاريخ بتصويت الجماهير.
وضم التشكيل المثالي للبطولة، 6 لاعبين مصريين، وجاءت كالآتي:

حراسة المرمى: عصام الحضري.

الدفاع: سيد معوض - كوليبالي - وائل جمعة - أحمد فتحي.

الوسط: يايا توريه - ساديو ماني - محمد أبو تريكة - محمد صلاح.


الهجوم: دروجبا - صامويل إيتو.

جدير بالذكر أن منتخب مصر تأهل إلى كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون 2022، بعدما تصدر مجموعته في التصفيات برصيد 12 نقطة.

ووقع منتخب مصر في مجموعة تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، في كأس الأمم الإفريقية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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