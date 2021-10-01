انت الان تتابع خبر 6 لاعبين مصريين في التشكيل المثالي لبطولة الأمم الإفريقية عبر التاريخ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-10-01 | 08:22
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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الإفريقية عبر التاريخ بتصويت الجماهير.
وضم التشكيل المثالي للبطولة، 6 لاعبين مصريين، وجاءت كالآتي:
الوسط: يايا توريه - ساديو ماني - محمد أبو تريكة - محمد صلاح.
الهجوم: دروجبا - صامويل إيتو.
ووقع منتخب مصر في مجموعة تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، في كأس الأمم الإفريقية.
حراسة المرمى: عصام الحضري.
الدفاع: سيد معوض - كوليبالي - وائل جمعة - أحمد فتحي.
الوسط: يايا توريه - ساديو ماني - محمد أبو تريكة - محمد صلاح.
الهجوم: دروجبا - صامويل إيتو.
جدير بالذكر أن منتخب مصر تأهل إلى كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون 2022، بعدما تصدر مجموعته في التصفيات برصيد 12 نقطة.
ووقع منتخب مصر في مجموعة تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، في كأس الأمم الإفريقية.
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