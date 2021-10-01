شكرا لقرائتكم خبر عن 200 مليون جنيه الحد الأدنى لرأسمال شركات خدمات الاستعلام والتصنيف الائتمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجازت المادة (112) من القانون رقم (194) لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتمانى المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمویلی وشركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر وشركات التمويل الاستهلاكى ومديونية المتقدمين للحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من موردی السلع والخدمات، وغيرها من جهات منح الائتمان التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

ووفقا لنص المادة يجب أن تتخذ شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانی شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 200 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات، ونظام رقابة البنك المركزى عليها.

كما يحدد مجلس إدارة البنك المركزى رسم رقابة سنوى على شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني لا يجاوز 100 ألف جنيه، تقوم بسداده خلال شهر يناير من كل عام.