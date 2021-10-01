شكرا لقرائتكم خبر عن ما مصير الاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب فى دور انعقاد سابق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق الدورة البرلمانية الثانية من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم السبت القادم، فى ضوء قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رقم 418 لسنة 2021 بدعوة المجلس للانعقاد، ليستأنف ممارسة مهتمة التشريعية والرقابية.

ولكن ما مصير الاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب في الدور السابق؟ نجيب عن ذلك في ضوء المادة (192) من القانون رقم 1 لسنه 2016 والمعدلة برقم 136 لسنه 2021:

1- تسقط جميع الاقتراحات بقوانين بنهاية الفصل التشريعي.

2- لا تستأنف اللجان نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها فى دور انعقاد سابق، إلا إذا طلب مقدموها كتابةً من رئيس المجلس التمسك بها خلال ثلاثين يوما من بدء دور الانعقاد التالي، ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار للرئيس عبد الفتاح السيسي، يحمل رقم 418 لسنة 2021، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

وتضمنت المادة الأولي من القرار المنشور، وهو مجلس النواب مدعو للانعقاد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت 25 من صفر، سنة 1443 هجرية، الموافق 2 من أكتوبر 2021 ميلادية، لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.