طفرة فى حجم الاستثمارات العامة.. تعرف على تطور وزيادة نصيب الفرد منها؟

القاهرة - سامية سيد - تبلغ حجم الاستثمارات العامة 933 مليار جنيه بخطة العام المالى الجارى 21/22، بنسبة زيادة 46% عن الاستثمارات العامة للعام السابق ( 20/21)، وتشمل استثمارات الجهاز الحكومى واستثمارات الهيئات الاقتصادية العامة والشركات العامة وكذا الاستثمارات المركزية.

وتجد هذه الطفرة أساسها في المشروعات القومية المستهدف إنشاؤها أو التوسع فيها من خلال استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة والاستثمارات المركزية ، وخاصة في مجالات استصلاح الأراضي وتنمية وترشيد استخدامات الموارد المائية وتنمية الريف المصري ، ومشروعات الإسكان والتعمير ، وبرامج تطوير الخدمات التعليمية والصحية على النحو الذي سيرد بيانه تفصيلا عند استعراض خطط التنمية القطاعية بالقسم التالي من وثيقة الخطة .

وفي هذا الصدد نستعرض نصيب الفرد من الاستثمارات العامة من واقع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) :