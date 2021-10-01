شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف 80 ألف طالب من خريجي الثانوية.. حملة حوثية لتعويض خسائرها على الجبهات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شنت مليشيا الحوثي المتمردة على الشرعية في اليمن، حملات مكثفة في أحياء المدينة لاستقطاب خريجي الثانوية العامة وتجنيدهم.

الحملة التي تقوم بها المليشيا، تسعى من خلالها لتعويض النقص الكبير في مقاتليها، جراء الخسائر التي تكبدتها في المعارك، وضربات طيران التحالف في جبهات مأرب والجوف.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام يمنية فإن تركيز الميليشيات الانقلابية يأتي على خريجي الثانوية العامة بالتزامن مع إعلانها أخيراً نتائج الطلبة للعام الماضي.

وكان أولياء الأمور قد أعربوا عن غضبهم، على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تدني الدرجات التي حصل عليها أبناؤهم.

وأوضحوا أن المليشيا تعمدت ذلك للحيلولة بينهم وبين الالتحاق بالجامعات ودفعهم للذهاب إلى جبهات القتال.

من جهتها اتهمت نقابة المعلمين اليمنيين الميليشيات بأنها تستغل امتحانات ونتائج الشهادتين الأساسية والثانوية لغرض تجنيد آلاف الطلاب والزج بهم في جبهات القتال، لتعويض خسائرها.