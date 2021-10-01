شكرا لقرائتكم خبر عن الصين الخليج 365 القمع.. صادرت ممتلكات «مسلمي الإيغور» وعرضتها بمزاد علني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قامت السلطات الصينية ببيع ممتلكات بعض المحتجزين من مسلمي الإيغور بمقاطعة شينجيانغ بمزاد علني وجمع عشرات الملايين من الدولارات الأمريكية، وفقًا لتقرير نشر في صحيفة وول ستريت جورنال.

وجاءت العقارات، التي تم بيعها على مواقع التجارة الإلكترونية من قبل المحاكم المحلية، من 21 شخصًا على الأقل.

يأتي ذلك على الرغم من أن قوائم المبيعات تضمنت مجموعة متنوعة من العناصر، مثل الأجهزة المنزلية.

هذا وتتواصل حملات الاعتقال الجماعي المستمر في الصين لمواطنيها من الإيغور في مقاطعة شينجيانغ.