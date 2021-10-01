شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يناقش ارتفاع أسعار الطاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال متحدث باسم المجلس الأوروبي يوم الخميس، إن قادة الدول الأوروبية يعتزمون مناقشة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة خلال القمة التي ستعقد يومي 21 و22 أكتوبر.

وأضاف رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل البند إلى جدول أعمال القادة، في ظل ارتفاع التكاليف، مشيرا إلى أن: "أوروبا، مثلها مثل العديد من الأقاليم الأخرى، تشهد زيادة ملموسة في أسعار الطاقة، لذلك قرر الرئيس وضع هذا الموضوع المهم على جدول الأعمال لاجتماع المجلس الأوروبي".

وارتفعت أسعار بيع الغاز الطبيعي منذ شهور وارتفعت أيضا أسعار الكهرباء بشكل كبير، وشعر المستهلكون بآثار ذلك في العديد من الدول، ويدعو العديد من الأعضاء، من بينهم إسبانيا، إلى اتخاذ إجراءات مشتركة على مستوى التكتل للحد من الزيادة، ومن المتوقع أن تصدر المفوضية الأوروبية الأسبوع المقبل بيانا بهذا الشأن.