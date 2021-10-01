شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب.. تنزانيا تنشر بيانات كورونا لأول مرة منذ 16 شهرا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشرت تنزانيا بيانات كوفيد-19 الكاملة الخميس، لأول مرة منذ 16 شهرا، للوفاء بجزء من شروط منحها قرضا بقيمة نحو 600 مليون دولار من صندوق النقد الدولي.

ويقدر تقرير من وزارة الصحة التنزانية، اطلعت عليه وكالة بلومبرج للأنباء إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بـ 25846 حالة، إلى جانب إجمالي 719 حالة وفاة حتى 24 سبتمبر.

وتوقفت الدولة الواقعة في شرق إفريقيا عن نشر بيانات العدوى والوفيات، في مايو 2020 فيما نفت خطورة الجائحة في البلاد.

وقال تقرير وزارة الصحة، إنه تم إجراء 304 آلاف و450 فحص كورونا حتى الآن، في الدولة التي يبلغ تعدادها 60 مليون نسمة، وبلغ إجمالي حالات الإصابة بين العاملين بمجال الصحة 3316.

ويوجد حاليا 403 مرضى مصابين بكوفيد-19، يتلقون العلاج في المستشفى، واتخذت الرئيسة سامية حسن خطوات مهمة لمكافحة الجائحة منذ توليها المنصب في مارس بما في ذلك حملة تطعيم وطنية، على عكس سلفها الراحل جون ماجوفولي.