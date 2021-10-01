شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تدعو طاجيكستان و«طالبان» للهدوء بعد التحشيد على الحدود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزارة الخارجية، أمس الخميس، أن «موسكو قالت: إنها علمت بأنباء إرسال طاجيكستان وأفغانستان قوات إلى منطقة الحدود بينهما، وحثتهما على حل الخلاف بأسلوب يقبله الطرفان».

ولم تتضح بعد حقيقة الأنباء التي أشارت إليها الوزارة.

ورفض إمام علي رحمان رئيس طاجيكستان الاعتراف بحكومة طالبان في كابول.

وعبر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الأربعاء عن قلقه بشأن احتجاز طيارين أفغان دربتهم الولايات المتحدة وأفراد آخرين في طاجيكستان بعد فرارهم عبر الحدود من أفغانستان بعد سيطرة طالبان على السلطة.

وفي اللحظات الأخيرة قبل رحيل القوات الأمريكية عن أفغانستان نقل أفراد القوات الجوية الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة عشرات الطائرات الحربية عبر الحدود إلى طاجيكستان وأوزبكستان وتم احتجازهم هناك.

ولدى روسيا قاعدة عسكرية في طاجيكستان.

وفي سياق منفصل، ذكرت وزارة الخارجية الإماراتية أن «مجموعة من المواطنين الأمريكيين وأصحاب الإقامة القانونية الدائمة الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان غادروا البلاد اليوم (أمس الخميس) في طريقهم إلى الولايات المتحدة»، وذلك بعد توقفهم هناك لفترة مؤقتة للتحقق من هوياتهم.