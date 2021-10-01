شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقي: الانتخابات المقبلة «نقطة تحول» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس العراقي برهم صالح، الخميس: إن الانتخابات التشريعية المقبلة سوف تمثل نقطة تحول وتمهد لمراجعة منظومة الحكم، مشيرا إلى أن هناك استخداما كثيرا للمال السياسي.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «واع» عن صالح قوله: «إن هنالك تشكيكا وتساؤلا حول الانتخابات واختلافها عن سابقاتها». وأضاف: «عملنا على تهيئة مستلزمات الانتخابات»، مبينا أن «بلاده مرت بظروف عصيبة والجميع يدرك ضرورة الإصلاح، والمنظومة الحالية غير قادرة على توفير حياة حرة كريمة للعراقيين».

وأشار صالح إلى أن انتخابات 10 أكتوبر تمثل نقطة تحول في العراق، وستكون حدثا مفصليا.

من ناحية أخرى، أكدت المفوضية العليا للانتخابات، أمس، أن مشاركة الناخبين الواسعة هي من سوف تعطي الشرعية للانتخابات.

وقال رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات جليل عدنان، في مؤتمر صحفي: «إن المفوضية تستمع لجميع الناخبين والمرشحين وترصد المخالفات بشكل يومي، وأن من يشتري البطاقات لا يمكن له التزوير والتصويت بها»، داعيا «الناخبين لاستلام بطاقاتهم في مراكز التسجيل».

وأكد أن «نتائج التصويت العام والخاص ستعلن خلال 24 ساعة حسب قانون الانتخابات»، لافتا إلى «أن عدد المسجلين في سجل الناخبين قارب الـ21 مليون ناخب، ونحو 671 ناخبا يحق لهم التصويت داخل السجون».