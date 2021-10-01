مصرع قائد "توك توك" في حادث تصادم جنوب بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

لقي طفل مصرعه في حادث تصادم سيارة نقل مع "توك توك"، على الطريق الدائري بمركز الفشن، جنوب بني سويف.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بوقوع تصادم بين "توك توك" وسيارة نقل على الطريق الدائري، بمدخل مدينة الفشن.

أنتقلت سيارة إسعاف لموقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع قائد التوك توك ويدعى "إسلام.ر "، 15 عاما، مقيم حي السكاكرية بمدينة الفشن.ذ

جرى نقل الجثة إلى مستشفى الفشن المركزي، وتحرر محضر بالواقعة.