إزالة 115 مبنى و 33 حالة تعد على أراض زراعية في الموجه 18 لإزالة التعديات بالمحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - طنطا- (أ ش أ):

قال محمد عبدالوهاب السعدني رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، إنه تمت إزالة 50 حالة تعد بمساحة 4353 مترا مربعا عبارة عن مبان بالطوب الأسمنتي والخرساني وهناجر مغطاة بالصاج.

يأتي ذلك فى إطار أعمال الموجة الثامنة عشر لازالة التعديات علي املاك الدولة، بالتنسيق مع الجهات الامنية والشرطية وهندسة صرف بحري زفتي و تحت اشراف سعد نصر نائب رئيس المدينة.

يذكر أنه تمت ازالة 65 حالة تعد على مساحة 1591 مترا مربعا و 33 حالة تعد على أراض زراعية بمساحة 11 قيراطا و 12 سهما منذ بدء اعمال الموجة الثامنة عشر لإزالة التعديات.

وأشار رئيس المدينة، إلى تواصل أعمال الحملات المكبرة لإزالة كافة التعديات أول بأول، لإعلاء هيبة الدولة وسيادة القانون.